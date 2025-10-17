Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Diageo

Aktie im Blick

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 17,90 GBP.

Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 17,90 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,84 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,90 GBP. Bisher wurden via London 168.830 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 49,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,37 GBP. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Mit Abgaben von 2,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,10 GBP.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,69 USD je Aktie.

