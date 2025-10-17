DAX23.876 -1,6%Est505.605 -0,8%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,45 -3,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,95 -0,1%Gold4.310 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Blick auf Diageo-Kurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Mittag nordwärts

17.10.25 12:04 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 18,14 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,70 EUR 0,20 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 18,14 GBP zu. Die Diageo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,18 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,90 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.438.736 Diageo-Aktien.

Bei 26,77 GBP markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 47,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 4,25 Prozent wieder erreichen.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,69 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
12:11Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12:11Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen