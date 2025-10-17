Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Diageo-Kurs

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 18,14 GBP.

Um 11:49 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 18,14 GBP zu. Die Diageo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,18 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,90 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.438.736 Diageo-Aktien.

Bei 26,77 GBP markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 47,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 4,25 Prozent wieder erreichen.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,69 USD je Aktie aus.

