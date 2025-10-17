Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Diageo-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 18,13 GBP.

Das Papier von Diageo konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 18,13 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 18,23 GBP. Bei 17,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.430.049 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 32,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,37 GBP ab. Mit Abgaben von 4,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,84 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

