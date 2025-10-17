DAX23.875 -1,6%Est505.614 -0,7%MSCI World4.277 -0,4%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.502 -0,3%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,15 +0,2%Gold4.255 -1,7%
Blick auf Diageo-Kurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Nachmittag an Fahrt

17.10.25 16:08 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 18,13 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,80 EUR 0,30 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Diageo konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 18,13 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 18,23 GBP. Bei 17,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.430.049 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,77 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2024. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 32,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,37 GBP ab. Mit Abgaben von 4,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,84 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
14:11Diageo HoldDeutsche Bank AG
12:11Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:11Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14:11Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

