GNW-News: Cearvol präsentiert auf der EUHA 2025 sein komplettes Hörgeräte-Sortiment und stellt sein Flaggschiff Wave mit fortschrittlicher KI- und Touchscree...

^NÜRNBERG, Deutschland, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cearvol, ein führender

Innovator in der Akustikbranche, wird auf der EUHA 2025 sein komplettes

Wer­bung Wer­bung

Sortiment an Hörgeräten der nächsten Generation vorstellen, darunter seine

intelligenten Aquarius Hörbrillen und das kompakte Ohrclip-Modell Liberte. Im

Mittelpunkt steht Wave, das Flaggschiffmodell der Marke, ergänzt durch das

stilvolle Wave Lite und das ultrakompakte Nano. Cearvol definiert moderne

Hörlösungen neu.

Wave basiert auf Cearvol AI 2.0 und liefert dank tiefgreifender

Geräuschspektrumanalyse und Richtmikrofonen eine professionelle Klangqualität.

Wer­bung Wer­bung

Die leistungsstarke Geräuschunterdrückung sorgt für einen natürlichen, klaren

Klang auch in lauten Umgebungen - ein wichtiger Schwerpunkt für die Branche in

diesem Jahr. Das Touchscreen-Ladecase ermöglicht eine intuitive Steuerung ohne

Smartphone und hebt Wave von herkömmlichen Hörgeräten mit winzigen, schwer zu

bedienenden Tasten ab.

Wave Lite baut auf diesen Innovationen auf und überzeugt mit einem stilvollen,

Wer­bung Wer­bung

ohrhörer-ähnlichen Design und nahtlosem Bluetooth-Streaming. Damit spricht es

Nutzerinnen und Nutzer an, die in ihrem Alltag sowohl Klarheit als auch

Konnektivität wünschen. Nano ist nahezu unsichtbar und einfach zu bedienen und

wurde entwickelt, um im Alltag wieder natürliche Gespräche zu ermöglichen, ohne

das Unbehagen oder Stigma, das oft mit herkömmlichen Hörgeräten verbunden ist.

?Unsere Vision lautet 'Technologie, die Vertrauen neu definiert'", so Ken,

Gründer von Cearvol.?Unsere Mission ist einfach: Wir möchten sicherstellen,

dass Menschen mit Hörverlust in Bezug auf Gesundheit, Technologie und

Barrierefreiheit gleichberechtigt sind.?Stylish Hearing, Vibrant Living" ist

für uns mehr als nur ein Slogan. Wir entwickeln Hörlösungen, die nicht nur den

Klang wiedergeben. Sie helfen Menschen dabei, ihr Selbstvertrauen

zurückzugewinnen und ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten."

Cearvol lädt Medienvertreter, Händler und Hörgeräteakustiker vom 22. bis 24.

Oktober 2025 zu einem Besuch in Halle 7 - Stand 242 auf dem Messegelände

Nürnberg ein. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, aus erster Hand zu

erleben, wie die neuesten Technologien von Cearvol - basierend auf KI,

verbesserter Geräuschunterdrückung und intuitiver Touch-Steuerung - die Zukunft

der Hörgesundheit gestalten.

Über Cearvol

Cearvol ist eine Marke für Hörgesundheit, die intelligente Technologie mit einem

auf den Menschen ausgerichteten Design verbindet. Das Unternehmen hat sich zum

Ziel gesetzt, stilvolle, nutzerfreundliche Hörlösungen auf Basis künstlicher

Intelligenz zu entwickeln. Ihr Ziel ist es, nicht nur das Hörvermögen zu

verbessern, sondern den Nutzern zu helfen, wieder mit der Welt in Kontakt zu

treten und selbstbewusster zu leben - mit Klarheit, Komfort und Sorgfalt.

Offizieller Store: www.cearcol.com

(https://cearvol.com/?utm_source=google&utm_medium=pr&utm_campaign=EUHA_2025_jjj

)

Twitter: https://x.com/Cearvolglobal

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557020244016

Instagram: https://www.instagram.com/cearvol/

YouTube: https://www.youtube.com/@Cearvolglobal

Medienkontakt

Kontaktperson:Vincent Liu

E-Mail: cooperation@cearvol.com (mailto:cooperation@cearvol.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/616ff4a7-1af2-49f6-8226-

b81d8384e58c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/609d3707-ff7a-4884-b621-

1f9addec96ba

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e21c5b4e-1b46-4765-a55d-

24c26859a3e4

Â°