GNW-News: Cearvol präsentiert auf der EUHA 2025 sein komplettes Hörgeräte-Sortiment und stellt sein Flaggschiff Wave mit fortschrittlicher KI- und Touchscree...
^NÜRNBERG, Deutschland, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cearvol, ein führender
Innovator in der Akustikbranche, wird auf der EUHA 2025 sein komplettes
Sortiment an Hörgeräten der nächsten Generation vorstellen, darunter seine
intelligenten Aquarius Hörbrillen und das kompakte Ohrclip-Modell Liberte. Im
Mittelpunkt steht Wave, das Flaggschiffmodell der Marke, ergänzt durch das
stilvolle Wave Lite und das ultrakompakte Nano. Cearvol definiert moderne
Hörlösungen neu.
Wave basiert auf Cearvol AI 2.0 und liefert dank tiefgreifender
Geräuschspektrumanalyse und Richtmikrofonen eine professionelle Klangqualität.
Die leistungsstarke Geräuschunterdrückung sorgt für einen natürlichen, klaren
Klang auch in lauten Umgebungen - ein wichtiger Schwerpunkt für die Branche in
diesem Jahr. Das Touchscreen-Ladecase ermöglicht eine intuitive Steuerung ohne
Smartphone und hebt Wave von herkömmlichen Hörgeräten mit winzigen, schwer zu
bedienenden Tasten ab.
Wave Lite baut auf diesen Innovationen auf und überzeugt mit einem stilvollen,
ohrhörer-ähnlichen Design und nahtlosem Bluetooth-Streaming. Damit spricht es
Nutzerinnen und Nutzer an, die in ihrem Alltag sowohl Klarheit als auch
Konnektivität wünschen. Nano ist nahezu unsichtbar und einfach zu bedienen und
wurde entwickelt, um im Alltag wieder natürliche Gespräche zu ermöglichen, ohne
das Unbehagen oder Stigma, das oft mit herkömmlichen Hörgeräten verbunden ist.
?Unsere Vision lautet 'Technologie, die Vertrauen neu definiert'", so Ken,
Gründer von Cearvol.?Unsere Mission ist einfach: Wir möchten sicherstellen,
dass Menschen mit Hörverlust in Bezug auf Gesundheit, Technologie und
Barrierefreiheit gleichberechtigt sind.?Stylish Hearing, Vibrant Living" ist
für uns mehr als nur ein Slogan. Wir entwickeln Hörlösungen, die nicht nur den
Klang wiedergeben. Sie helfen Menschen dabei, ihr Selbstvertrauen
zurückzugewinnen und ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten."
Cearvol lädt Medienvertreter, Händler und Hörgeräteakustiker vom 22. bis 24.
Oktober 2025 zu einem Besuch in Halle 7 - Stand 242 auf dem Messegelände
Nürnberg ein. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, aus erster Hand zu
erleben, wie die neuesten Technologien von Cearvol - basierend auf KI,
verbesserter Geräuschunterdrückung und intuitiver Touch-Steuerung - die Zukunft
der Hörgesundheit gestalten.
Über Cearvol
Cearvol ist eine Marke für Hörgesundheit, die intelligente Technologie mit einem
auf den Menschen ausgerichteten Design verbindet. Das Unternehmen hat sich zum
Ziel gesetzt, stilvolle, nutzerfreundliche Hörlösungen auf Basis künstlicher
Intelligenz zu entwickeln. Ihr Ziel ist es, nicht nur das Hörvermögen zu
verbessern, sondern den Nutzern zu helfen, wieder mit der Welt in Kontakt zu
treten und selbstbewusster zu leben - mit Klarheit, Komfort und Sorgfalt.
Offizieller Store: www.cearcol.com
(https://cearvol.com/?utm_source=google&utm_medium=pr&utm_campaign=EUHA_2025_jjj
)
Twitter: https://x.com/Cearvolglobal
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557020244016
Instagram: https://www.instagram.com/cearvol/
YouTube: https://www.youtube.com/@Cearvolglobal
Medienkontakt
Kontaktperson:Vincent Liu
E-Mail: cooperation@cearvol.com (mailto:cooperation@cearvol.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/616ff4a7-1af2-49f6-8226-
b81d8384e58c
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/609d3707-ff7a-4884-b621-
1f9addec96ba
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e21c5b4e-1b46-4765-a55d-
24c26859a3e4
Â°