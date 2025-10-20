DAX24.135 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,12 -0,4%Gold4.256 +0,2%
Notierung im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagmittag verlustreich

20.10.25 12:04 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 18,19 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,90 EUR 0,10 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 18,19 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 18,01 GBP. Mit einem Wert von 18,16 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 567.363 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 47,16 Prozent Luft nach oben. Bei 17,37 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 4,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,84 GBP an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,69 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

