Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagmittag verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 18,19 GBP.
Die Diageo-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 18,19 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 18,01 GBP. Mit einem Wert von 18,16 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 567.363 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 47,16 Prozent Luft nach oben. Bei 17,37 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 4,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,84 GBP an.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,69 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Redaktion finanzen.net
