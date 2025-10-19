DAX 24.278 +0,1%ESt50 5.681 +0,0%MSCI World 4.344 +0,0%Top 10 Crypto 14,83 -5,1%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.943 -2,2%Euro 1,1627 -0,2%Öl 60,78 -0,3%Gold 4.300 -1,3%
Marktkap. 26,56 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die anlaufende Quartalsberichtssaison dürfte für alle Fluggesellschaften außer Ryanair rückläufige Ticketpreise belegen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa sieht er die größten Risiken für die Durchschnittserlöse. Der Blick auf einige US-Airlines lasse aber hoffen, dass sich die Trends im Schlussquartal wieder verbesserten. IAG bleibt Irvings Favorit. Das Passagierwachstum an Europas Flughäfen werde nach der starken Sommernachfrage wohl nachlassen. Aeroports de Paris und Aena litten unter der heimischen Schwäche. Der Experte bevorzugt Fraport, auch gegenüber Flughafen Zurich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
25,18 €		 Abst. Kursziel*:
11,20%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,85%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

