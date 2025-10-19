Ryanair Aktie
Marktkap. 26,56 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die anlaufende Quartalsberichtssaison dürfte für alle Fluggesellschaften außer Ryanair rückläufige Ticketpreise belegen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa sieht er die größten Risiken für die Durchschnittserlöse. Der Blick auf einige US-Airlines lasse aber hoffen, dass sich die Trends im Schlussquartal wieder verbesserten. IAG bleibt Irvings Favorit. Das Passagierwachstum an Europas Flughäfen werde nach der starken Sommernachfrage wohl nachlassen. Aeroports de Paris und Aena litten unter der heimischen Schwäche. Der Experte bevorzugt Fraport, auch gegenüber Flughafen Zurich./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,18 €
|Abst. Kursziel*:
11,20%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
25,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,85%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
