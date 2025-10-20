DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün -- Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
net digital: Kursvervielfachung in drei Monaten net digital: Kursvervielfachung in drei Monaten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
7,12 EUR +0,03 EUR +0,48 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

UBS AG

HelloFresh Buy

08:01 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
7,12 EUR 0,03 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb ging am Montagnachmittag auf das Feedback zu seiner jüngsten Kaufempfehlung ein. Er habe mehr Zustimmung erhalten als erwartet - gerade auch von einigen Pessimisten. Trotz seiner Empfehlung Anfang Oktober hält Barnet-Lamb das zweite Halbjahr für nicht so entscheidend. Er will allerdings lieber etwas zu früh an Bord sein als zu spät./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,07 €		 Abst. Kursziel*:
52,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,64%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:01 HelloFresh Buy UBS AG
09.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
01.10.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 HelloFresh Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

finanzen.net Lohnende HelloFresh-Investition? MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte eine HelloFresh-Investition von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte eine HelloFresh-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 10,80 Euro
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Zuschlägen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net Erste Schätzungen: HelloFresh legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Cnet HelloFresh Meal Kits Recalled Amid Listeria Concerns
FOX Business HelloFresh meals may contain listeria-tainted spinach, USDA warns
RSS Feed
HelloFresh zu myNews hinzufügen