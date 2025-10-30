Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

11:31 Uhr

HelloFresh

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Dazu habe der bestätigte Ausblick für Erleichterung gesorgt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

