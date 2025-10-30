DAX 24.018 -0,4%ESt50 5.682 -0,3%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 15,05 +0,4%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.974 +1,6%Euro 1,1573 +0,0%Öl 64,80 +0,1%Gold 4.006 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Netflix-Aktie reagiert freundlich: Aktiensplit 10:1 angekündigt - Übernahme von Warner Bros. Discovery wohl im Gespräch Netflix-Aktie reagiert freundlich: Aktiensplit 10:1 angekündigt - Übernahme von Warner Bros. Discovery wohl im Gespräch
Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
6,87 EUR -0,32 EUR -4,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

11:31 Uhr
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
6,87 EUR -0,32 EUR -4,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Dazu habe der bestätigte Ausblick für Erleichterung gesorgt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Hold

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,92 €		 Abst. Kursziel*:
37,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,20%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

11:31 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
09:31 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
30.10.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

Dow Jones Gewinnrückgang HelloFresh-Aktie verliert: Ausblick nach Umsatzrückgang bestätigt HelloFresh-Aktie verliert: Ausblick nach Umsatzrückgang bestätigt
EQS Group EQS-NVR: HelloFresh SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX fällt schlussendlich
dpa-afx ROUNDUP 2: Hellofresh mit Umsatzrückgang - Jahresausblick aber bestätigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 10,80 Euro
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX gibt am Mittag nach
dpa-afx ROUNDUP: Hellofresh mit Umsatzrückgang - Jahresausblick aber bestätigt
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
dpa-afx Hellofresh mit Umsatzrückgang wegen schleppender Nachfrage - Ausblick bestätigt
EQS Group EQS-NVR: HelloFresh SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HelloFresh SE Delivers Robust Efficiency Gains and Strong YTD Cash Flow in Q3 2025; Accelerates Product Investment Strategy
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HelloFresh zu myNews hinzufügen