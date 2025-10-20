Roche Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Weitere Daten zum neuartigen Mittel Giredestrant gegen Brustkrebs auf dem diesjährigen Esmo-Krebskongress hätten seine vorherige Bewertung eines nur sehr begrenzten Nutzens für eine breitere Patientengruppe bestätigt, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
235,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
279,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
-16,04%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
279,70 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,98%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
276,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
