Roche Aktie

305,40 EUR +0,80 EUR +0,26 %
HAM
279,70 CHF -1,40 CHF -0,50 %
SWX
Marktkap. 242,83 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Roche Sell

11:06 Uhr
Roche Sell
Roche AG (Genussschein)
305,40 EUR 0,80 EUR 0,26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Weitere Daten zum neuartigen Mittel Giredestrant gegen Brustkrebs auf dem diesjährigen Esmo-Krebskongress hätten seine vorherige Bewertung eines nur sehr begrenzten Nutzens für eine breitere Patientengruppe bestätigt, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Sell

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
235,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
279,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
-16,04%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
279,70 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,98%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

11:06 Roche Sell Deutsche Bank AG
20.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Roche Kaufen DZ BANK
13.10.25 Roche Buy UBS AG
13.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Dow Jones Prüfpräparat Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Montagssitzung im Minus
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI klettert zum Handelsende
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Montagnachmittag tiefer
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI nachmittags in Rot
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: So performt der SLI nachmittags
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 steigt am Nachmittag
finanzen.net Börse Zürich in Rot: So bewegt sich der SMI am Montagmittag
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for the treatment of lupus nephritis
Roche Holding AG Roche’s phase III evERA data showed giredestrant significantly improved progression-free survival in people with ER-positive advanced breast cancer
Roche Holding AG CHMP recommends EU approval of Roche’s Gazyva/Gazyvaro for lupus nephritis
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Roche, Lam Research, Tredegar and Kewaunee Scientific
Zacks Top Stock Reports for NVIDIA, Roche & Lam Research
Roche Holding AG Roche presents major advances for its sequencing by expansion technology(1), including a new GUINNESS WORLD RECORD™, at the ASHG conference 2025
PR Newswire Roche's Elecsys® pTau181 becomes the only FDA-cleared blood test for use in primary care to rule out Alzheimer's-related amyloid pathology
Roche Holding AG Roche data at ESMO 2025 showcase advances in science and cancer care across multiple tumour types
