11:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Weitere Daten zum neuartigen Mittel Giredestrant gegen Brustkrebs auf dem diesjährigen Esmo-Krebskongress hätten seine vorherige Bewertung eines nur sehr begrenzten Nutzens für eine breitere Patientengruppe bestätigt, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag

