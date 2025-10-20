DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.341 +1,0%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.981 +1,3%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,49 -1,4%Gold4.350 +2,3%
So bewegt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagnachmittag leichter

20.10.25 16:08 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,1 Prozent auf 83,87 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
83,95 CHF -0,88 CHF -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 83,87 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,62 CHF nach. Bei 84,15 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.676.134 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 9,36 Prozent wieder erreichen. Am 04.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF. Mit Abgaben von 16,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,81 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,34 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

