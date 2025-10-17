Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 84,19 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 84,24 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 82,36 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 2.669.882 Aktien.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,94 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 83,41 CHF.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,34 CHF im Jahr 2025 aus.

