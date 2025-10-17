Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,22 CHF an der Tafel.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 83,22 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 83,23 CHF zu. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,29 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,36 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1.681.752 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 19,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,91 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

