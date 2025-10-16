DAX 23.911 -1,5%ESt50 5.616 -0,6%MSCI World 4.282 -0,2%Top 10 Crypto 14,43 -3,3%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.698 -1,8%Euro 1,1674 -0,1%Öl 61,03 +0,0%Gold 4.293 -0,8%
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
MaxLinear (MXL): 5G-Boost durch Pegatron – Halbleiter-Chip Sierra beschleunigt Open RAN!
American Express-Aktie steigt: Jahresprognose klar angehoben
Nestlé Aktie

89,92 EUR +0,40 EUR +0,45 %
XETRA
83,17 CHF -0,04 CHF -0,05 %
SWX
Marktkap. 208,37 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Deutsche Bank AG

Nestlé Hold

14:16 Uhr
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
89,92 EUR 0,40 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 81 auf 86 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Chef des Nahrungsmittelkonzerns, Philipp Navratil, habe einen sehr positiven Einstand gehabt, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Umstand, dass die Aktie in Reaktion auf das starke reale interne Wachstum (RIG) im dritten Quartal und die gute Cashflow-Entwicklung um 9 Prozent hochgesprungen war./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
86,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
83,14 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
83,17 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,40%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,41 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

10:31 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.10.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

dpa-afx CEO will Kosten senken Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Anleger risikofreudig - SMI profitiert von Nestle
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net SIX-Handel: SLI beendet die Donnerstagssitzung im Plus
finanzen.net SPI aktuell: SPI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schließt im Plus
Dow Jones Aktien Schweiz schließen fester - Nestle mit Kurssprung
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagnachmittag stark gefragt
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI
FOX Business Nestle to cut 16,000 jobs as part of cost savings initiative
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
Business Times Nestle to axe 16,000 jobs as new CEO targets sales growth
RTE.ie Nestle to cut 16,000 jobs as CEO starts 'turnaround fire'
Financial Times Nestlé to axe 16,000 jobs as new boss intensifies cost-cutting push
Dow Jones Press Release: Nestle: Nine-month sales 2025: -3-
