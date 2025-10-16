Nestlé Aktie
Marktkap. 208,37 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 81 auf 86 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Chef des Nahrungsmittelkonzerns, Philipp Navratil, habe einen sehr positiven Einstand gehabt, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Umstand, dass die Aktie in Reaktion auf das starke reale interne Wachstum (RIG) im dritten Quartal und die gute Cashflow-Entwicklung um 9 Prozent hochgesprungen war./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
86,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
83,14 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
83,17 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
3,40%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,41 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|10:31
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
