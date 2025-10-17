DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.296 +0,1%Top 10 Crypto 14,86 -0,5%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 91.632 -0,3%Euro 1,1655 +0,0%Öl 61,34 +0,5%Gold 4.250 %
Nestlé
Nestlé Aktie

92,08 EUR
L&S
84,83 CHF +1,62 CHF +1,95 %
SWX
Marktkap. 232 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Jefferies & Company Inc.

Nestlé Hold

17.10.25
Nestlé Hold
Nestlé SA (Nestle)
92,08 EUR 0,00 EUR 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein besser als befürchtet ausgefallenes reales internes Wachstum (RIG) im dritten Quartal, ein bestätigtes Margenziel für 2025 und die Dividendenzusage hätten ausgereicht, um die Anleger zu begeistern, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nahrungsmittelkonzern strebe nach mehr Wettbewerbsfähigkeit und mache dabei allmählich Fortschritte./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
83,21 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
84,83 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,51%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,41 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

17.10.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
