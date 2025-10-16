DAX 23.761 -2,1%ESt50 5.571 -1,4%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,22 -4,8%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.860 -2,7%Euro 1,1702 +0,1%Öl 60,30 -1,2%Gold 4.337 +0,3%
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Essilor-Luxottica im Fokus
Meta Platforms wohl vor Milliarden-Finanzierungsvertrag für Rechenzentrumsstandort - Aktie dennoch im Minus
Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert
Nestlé Aktie

90,00 EUR +0,48 EUR +0,54 %
STU
82,86 CHF -0,35 CHF -0,42 %
SWX
Marktkap. 208,37 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

10:31 Uhr
Nestlé SA (Nestle)
90,00 EUR 0,48 EUR 0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Celine Pannuti hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Wachstumserwartungen für 2025 leicht an. Sie bleibe aber beim neutralen Votum für die Aktien, da sich erst noch zeigen müssen, wie der Lebensmittelkonzern das Wachstum im kommenden Jahr wieder anschieben wolle, schrieb die Expertin./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
85,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
82,69 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,79%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
82,86 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,58%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,91 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

10:31 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.10.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
