Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick nach neuen Rüstungszusagen an Ukraine
Nestlé Aktie

89,52 EUR +7,88 EUR +9,65 %
STU
83,21 CHF +7,08 CHF +9,30 %
SWX
Marktkap. 204,34 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

RBC Capital Markets

Nestlé Sector Perform

17:41 Uhr
Nestlé Sector Perform
Nestlé SA (Nestle)
89,52 EUR 7,88 EUR 9,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones begrüßt es, dass der Nahrungsmittelkonzern im Mengenwachstum nun die oberste Priorität sieht. Dies schrieb er am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Nestle müsse aber weiter daran arbeiten, die ambitionierten Pläne umzusetzen./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Sector Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
83,15 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,38%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
83,21 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,45%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,51 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

