Nestlé Aktie
Marktkap. 204,34 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones begrüßt es, dass der Nahrungsmittelkonzern im Mengenwachstum nun die oberste Priorität sieht. Dies schrieb er am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Nestle müsse aber weiter daran arbeiten, die ambitionierten Pläne umzusetzen./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Sector Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
82,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
83,15 CHF
|Abst. Kursziel*:
-1,38%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
83,21 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,45%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,51 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|17:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:16
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:16
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:16
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets