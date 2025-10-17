Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Freitagvormittag ab

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 82,64 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 82,64 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,29 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,36 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 623.235 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Gewinne von 10,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 18,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,10 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,91 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingefahren