DAX 24.202 +0,1%ESt50 5.635 +0,5%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX in grün -- Wall Street etwas fester erwartet -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
88,56 EUR +6,92 EUR +8,48 %
STU
82,00 CHF +5,87 CHF +7,71 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 204,34 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

13:56 Uhr
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
88,56 EUR 6,92 EUR 8,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Die Kennziffern untermauerten das Szenario einer starken Trendwende zum Besseren, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zusätzliche Kosteneinsparungen des Lebensmittelherstellers infolge eines Beschäftigungsabbaus seien eine positive Überraschung./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
79,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
81,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
-3,42%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
82,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,66%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,31 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

13:56 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:16 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:51 Nestlé Neutral UBS AG
12:41 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
12:31 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

dpa-afx CEO will Kosten senken Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick
dpa-afx ROUNDUP: Nestle will sparen und baut Tausende Stellen ab - Aktie steigt kräftig
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - SMI profitiert von Nestle
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in der Gewinnzone
finanzen.net SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus
finanzen.net Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé zündet am Donnerstagmittag Kursrakete
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nestle mit Kurssprung - Befreiungsschlag nach starken Zahlen
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
Business Times Nestle to axe 16,000 jobs as new CEO targets sales growth
RTE.ie Nestle to cut 16,000 jobs as CEO starts 'turnaround fire'
Financial Times Nestlé to axe 16,000 jobs as new boss intensifies cost-cutting push
Dow Jones Press Release: Nestle: Nine-month sales 2025: -3-
Dow Jones Press Release: Nestle: Nine-month sales 2025: -2-
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen