Aktien Schweiz knapp behauptet - Indexschwergewichte bremsen SMI

20.10.25 17:39 Uhr
Holcim AG
66,98 CHF 1,08 CHF 1,64%
Logitech S.A.
87,46 CHF 1,44 CHF 1,67%
Nestlé SA (Nestle)
83,95 CHF -0,88 CHF -1,04%
Novartis AG
104,14 CHF -0,08 CHF -0,08%
Roche AG (Genussschein)
281,10 CHF -2,60 CHF -0,92%
DOW JONES--Kursverluste der Indexschwergewichte Nestle, Novartis und Roche haben den schweizerischen Aktienmarkt am Montag ausgebremst. Positive Impulse von der Wall Street stützten nur bedingt. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 12.635 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schloss die UBS-Aktie. Umgesetzt wurden 21,93 (zuvor: 28,49) Millionen Aktien.

Die US-Börsen erhielten Rückenwind von Signalen einer Entspannung im Handelsstreit der USA mit China. Zudem setzten Anleger weiter auf eine Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche.

Bei Nestle (-1%) nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem die Aktie in der vergangenen Woche stark von den angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen des neuen CEO profitiert hatte.

Roche (-0,9%) hatte zwar eine ermutigende Studie zu einer Brustkrebstherapie vorgelegt, die UBS-Analysten wiesen jedoch darauf hin, dass die positive Wirkung des Mittels Giredestrant vor allem Patientinnen betroffen habe, deren Tumore Östrogenrezeptor-1-Mutationen aufwiesen - eine Form, die gegen Standard-Hormontherapien resistent sei. Dies könnte die Erfolgsaussichten in einer bevorstehenden Studie schmälern, in der es weniger dieser Mutationen geben werde, so die UBS. Die Studienergebnisse hätten auch eine höhere Inzidenz einer häufigen Nebenwirkung - einer langsamen Herzfrequenz - gezeigt, wenngleich das allgemeine Sicherheitsprofil akzeptabel gewesen sei. Novartis fielen um 0,1 Prozent.

Holcim (+1,6%) profitierten von der Übernahme des deutschen Anbieters von Wandsystemen Xella. Mit dem Zukauf diversifiziere Holcim ihr Portfolio weiter, kommentierten die Analysten von Morgan Stanley. Logitech (+1,7%) folgten den festeren US-Technologiewerten nach oben.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 11:39 ET (15:39 GMT)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
12:36Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12:36Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

