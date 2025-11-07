DAX23.555 -0,8%Est505.571 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Take Two 914508 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet  Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
So entwickelt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Kursabschlägen

07.11.25 16:08 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 78,79 CHF nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
79,10 CHF 0,21 CHF 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie musste um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 78,79 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,99 CHF ab. Bei 78,93 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 641.701 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 14,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Mit Abgaben von 11,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,44 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 84,67 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 5,14 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht

Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen