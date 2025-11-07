Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 78,79 CHF nach.

Die Nestlé-Aktie musste um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 78,79 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,99 CHF ab. Bei 78,93 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 641.701 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 14,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Mit Abgaben von 11,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,44 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 84,67 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 5,14 CHF je Nestlé-Aktie.

