Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 78,89 CHF nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 78,89 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 78,58 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,09 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 632.112 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,26 Prozent. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,44 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,67 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,14 CHF je Aktie.

