Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag schwächer

05.11.25 16:08 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 78,74 CHF abwärts.

Aktien
Nestlé SA (Nestle)
78,90 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 78,74 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 78,67 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,32 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 832.631 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Mit einem Zuwachs von 16,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 12,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,44 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,67 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 5,14 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

