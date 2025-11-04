Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 78,58 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 78,75 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,70 CHF. Zuletzt wechselten 1.063.869 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2025). Mit einem Kursverlust von 11,05 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,44 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 84,70 CHF angegeben.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 5,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

