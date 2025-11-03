Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteuert sich am Montagnachmittag

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 77,62 CHF zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 77,62 CHF zu. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,11 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 77,40 CHF. Zuletzt wechselten 1.043.033 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 18,17 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2025 auf bis zu 69,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 9,95 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,10 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,70 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

