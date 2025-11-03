Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 77,85 CHF nach oben.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 77,85 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 78,11 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 617.498 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,82 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 10,21 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,10 CHF je Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 84,70 CHF angegeben.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,34 CHF in den Büchern stehen haben wird.

