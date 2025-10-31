Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 76,91 CHF ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 76,91 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 76,82 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,43 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 414.996 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 19,26 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,10 CHF belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,81 CHF an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,34 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

