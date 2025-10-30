Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag im Minusbereich

Nestlé im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 77,58 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 77,58 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 77,37 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,75 CHF. Bisher wurden heute 959.578 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 24.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 18,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Mit einem Kursverlust von 9,90 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,10 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,81 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,34 CHF je Aktie belaufen.

