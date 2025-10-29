DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.965 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,10 +1,0%Gold3.997 +1,4%
Nestlé im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

29.10.25 16:08 Uhr
29.10.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 78,51 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
78,47 CHF -0,89 CHF -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 78,51 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,42 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,10 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 865.595 Stück gehandelt.

Am 24.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,10 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,81 CHF aus.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,34 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

