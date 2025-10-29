Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 79,11 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 79,11 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 79,07 CHF. Mit einem Wert von 79,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 122.600 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,94 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,64 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,10 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,81 CHF an.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,34 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

