Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Dienstagmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 79,46 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 79,46 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 79,28 CHF. Bei 80,39 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 563.795 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 15,43 Prozent Luft nach oben. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,10 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,81 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

