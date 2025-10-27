Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Nestlé

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 79,88 CHF.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 79,88 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 79,77 CHF. Bei 79,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.267 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,82 Prozent. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 12,49 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,10 CHF je Nestlé-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,81 CHF aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,34 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

