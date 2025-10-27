Gute Stimmung in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100
Der NASDAQ 100 verbuchte am Montag Zuwächse.
Werte in diesem Artikel
Am Montag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,83 Prozent auf 25.821,55 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,36 Prozent auf 25.701,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25.358,16 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 25.656,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.839,03 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.503,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.272,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, einen Wert von 20.352,02 Punkten auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 23,10 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 25.839,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit QUALCOMM (+ 11,09 Prozent auf 187,68 USD), Keurig Dr Pepper (+ 7,62 Prozent auf 29,23 USD), MercadoLibre (+ 5,61 Prozent auf 2.282,32 USD), Marvell Technology (+ 5,44 Prozent auf 88,71 USD) und Arm (+ 4,65 Prozent auf 178,62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Workday (-1,58 Prozent auf 238,91 USD), O Reilly Automotive (-1,52 Prozent auf 95,79 USD), Baker Hughes (-1,48 Prozent auf 46,60 USD), Cintas (-1,13 Prozent auf 188,68 USD) und Copart (-1,12 Prozent auf 44,16 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 39.639.627 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6,34 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
