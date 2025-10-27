Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 79,77 CHF ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 79,77 CHF ab. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 79,50 CHF. Bei 79,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 720.699 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,98 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,10 CHF je Nestlé-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,81 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet