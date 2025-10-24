DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.223 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,66 +1,1%Gold4.128 ±0,0%
Aktie im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

24.10.25 16:08 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 80,03 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
80,11 CHF -0,53 CHF -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 80,03 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 79,92 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,80 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.232.183 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,10 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,81 CHF an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

