Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Nestlé zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 80,59 CHF.

Mit einem Kurs von 80,59 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 80,97 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 80,55 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 80,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 588.081 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,26 Prozent.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 83,81 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,34 CHF je Aktie.

