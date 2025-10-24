DAX24.217 ±0,0%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.060 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Aktie im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit roter Tendenz

24.10.25 12:04 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 80,52 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
80,45 CHF -0,19 CHF -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 80,52 CHF. Bei 80,17 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 948.554 Stück.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,91 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,10 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,81 CHF an.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
10:21Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:21Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen