Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 80,52 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 80,52 CHF. Bei 80,17 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 948.554 Stück.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,91 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,10 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,81 CHF an.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet