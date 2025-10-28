Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 80,21 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 80,21 CHF. Bei 80,48 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,39 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 156.340 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 12,85 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,10 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,81 CHF für die Nestlé-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,34 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet