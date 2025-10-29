Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Mittag Verluste
Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 79,23 CHF abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Nestlé-Aktie notierte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 79,23 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,99 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 489.600 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 13,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 83,81 CHF.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
