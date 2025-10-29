DAX24.272 ±-0,0%Est505.732 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,70 +0,4%Gold4.020 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Nokia 870737 Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen
Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kurs der Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Mittag Verluste

29.10.25 12:04 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 79,23 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
79,11 CHF -0,25 CHF -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie notierte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 79,23 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,99 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 489.600 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 13,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 83,81 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen