Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 78,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 78,60 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,75 CHF. Bisher wurden heute 62.781 Nestlé-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,69 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2025 auf bis zu 69,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 11,07 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,10 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,81 CHF aus.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,34 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
