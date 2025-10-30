Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 78,51 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 78,51 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 78,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 78,21 CHF. Mit einem Wert von 78,75 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 342.172 Aktien.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 10,97 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,81 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,34 CHF je Aktie.

