Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Vormittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Mit einem Wert von 77,45 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 77,45 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,58 CHF zu. Bei 77,40 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 77,43 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.791 Stück gehandelt.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2025 auf bis zu 69,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,10 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,81 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

