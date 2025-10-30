DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 -2,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin93.128 -1,8%Euro1,1570 -0,3%Öl65,00 +0,2%Gold4.026 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Index-Bewegung

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung im Minus

30.10.25 22:32 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 notierte heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Align Technology Inc.
119,20 EUR 5,50 EUR 4,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alphabet A (ex Google)
243,90 EUR -4,85 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
198,20 EUR -9,55 EUR -4,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
73,71 EUR -11,75 EUR -13,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fiserv Inc.
56,57 EUR -4,98 EUR -8,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
174,80 EUR -7,96 EUR -4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
29,10 EUR -0,75 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
2.129,50 EUR 150,50 EUR 7,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
581,90 EUR -18,10 EUR -3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
175,76 EUR -3,54 EUR -1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
227,50 EUR -9,60 EUR -4,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
21,35 EUR 0,35 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
183,10 EUR 2,80 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.734,8 PKT -385,0 PKT -1,47%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,47 Prozent schwächer bei 25.734,81 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,636 Prozent tiefer bei 25.953,78 Punkten, nach 26.119,85 Punkten am Vortag.

Bei 26.031,68 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.732,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,128 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2025, den Stand von 23.345,41 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 20.387,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Align Technology (+ 4,94 Prozent auf 138,43 USD), Verisk Analytics A (+ 4,62 Prozent auf 217,60 USD), MercadoLibre (+ 2,82 Prozent auf 2.360,76 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,52 Prozent auf 281,48 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,45 Prozent auf 281,90 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil eBay (-15,88 Prozent auf 83,73 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-11,33 Prozent auf 666,47 USD), Fiserv (-7,66 Prozent auf 65,19 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,55 Prozent auf 254,57 USD) und Honeywell (-6,00 Prozent auf 200,11 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 45.778.972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,331 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,61 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Align Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Align Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Align Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen