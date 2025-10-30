Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Index-Bewegung

Der NASDAQ 100 notierte heute im Minus.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,47 Prozent schwächer bei 25.734,81 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,636 Prozent tiefer bei 25.953,78 Punkten, nach 26.119,85 Punkten am Vortag.

Bei 26.031,68 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.732,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,128 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2025, den Stand von 23.345,41 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 20.387,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Align Technology (+ 4,94 Prozent auf 138,43 USD), Verisk Analytics A (+ 4,62 Prozent auf 217,60 USD), MercadoLibre (+ 2,82 Prozent auf 2.360,76 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,52 Prozent auf 281,48 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,45 Prozent auf 281,90 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil eBay (-15,88 Prozent auf 83,73 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-11,33 Prozent auf 666,47 USD), Fiserv (-7,66 Prozent auf 65,19 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,55 Prozent auf 254,57 USD) und Honeywell (-6,00 Prozent auf 200,11 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 45.778.972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,331 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,61 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net