DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,33 -3,8%Nas23.837 +0,5%Bitcoin92.554 -3,5%Euro1,1520 -0,1%Öl64,77 -0,5%Gold4.005 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten
Wie viel Gewinn eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte Wie viel Gewinn eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
NASDAQ 100-Performance im Blick

Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag freundlich

03.11.25 20:02 Uhr
Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag freundlich | finanzen.net

Der NASDAQ 100 macht am Montag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
221,80 EUR 9,60 EUR 4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
196,00 EUR -6,00 EUR -2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
24,43 EUR 0,40 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
25,76 EUR -0,88 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IDEXX Laboratories
586,00 EUR 43,00 EUR 7,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
28,05 EUR -0,75 EUR -2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lululemon Athletica IncShs
144,66 EUR -1,14 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
205,00 EUR 9,52 EUR 4,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
180,78 EUR 5,22 EUR 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
O Reilly Automotive Inc
78,74 EUR -2,98 EUR -3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
179,56 EUR 5,24 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
20,97 EUR -0,48 EUR -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.962,8 PKT 104,7 PKT 0,40%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,56 Prozent fester bei 26.003,43 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,990 Prozent auf 26.114,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.858,13 Punkten am Vortag.

Bei 26.132,87 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.887,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.785,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22.763,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20.033,14 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 23,97 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 15,42 Prozent auf 726,61 USD), Micron Technology (+ 5,88 Prozent auf 236,92 USD), Amazon (+ 4,78 Prozent auf 255,89 USD), NVIDIA (+ 3,78 Prozent auf 210,15 USD) und Palantir (+ 2,95 Prozent auf 206,39 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Charter A (-5,91 Prozent auf 220,03 USD), O Reilly Automotive (-3,98 Prozent auf 90,68 USD), Lululemon Athletica (-3,14 Prozent auf 165,18 USD), Enphase Energy (-2,52 Prozent auf 29,74 USD) und Comcast (-2,48 Prozent auf 27,15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.513.763 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,265 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,47 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen