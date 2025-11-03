Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag freundlich

NASDAQ 100-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 macht am Montag Gewinne.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,56 Prozent fester bei 26.003,43 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,990 Prozent auf 26.114,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.858,13 Punkten am Vortag.

Bei 26.132,87 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.887,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.785,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22.763,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20.033,14 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 23,97 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 15,42 Prozent auf 726,61 USD), Micron Technology (+ 5,88 Prozent auf 236,92 USD), Amazon (+ 4,78 Prozent auf 255,89 USD), NVIDIA (+ 3,78 Prozent auf 210,15 USD) und Palantir (+ 2,95 Prozent auf 206,39 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Charter A (-5,91 Prozent auf 220,03 USD), O Reilly Automotive (-3,98 Prozent auf 90,68 USD), Lululemon Athletica (-3,14 Prozent auf 165,18 USD), Enphase Energy (-2,52 Prozent auf 29,74 USD) und Comcast (-2,48 Prozent auf 27,15 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.513.763 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,265 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,47 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net