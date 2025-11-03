DAX24.157 +0,8%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,68 -0,6%Gold3.998 -0,1%
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Vormittag fester

03.11.25 09:22 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 77,62 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 77,62 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 77,73 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 142.056 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 9,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,10 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,70 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

