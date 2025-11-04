DAX23.790 -1,4%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1517 ±-0,0%Öl63,97 -1,3%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern! Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern!
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé behauptet sich am Vormittag

04.11.25 09:23 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von Nestlé hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 77,66 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
77,97 CHF 0,27 CHF 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 77,66 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,75 CHF an. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 77,44 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103.881 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 15,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 9,99 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,44 CHF je Nestlé-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,70 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch

So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen