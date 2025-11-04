Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé behauptet sich am Vormittag
Die Aktie von Nestlé hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 77,66 CHF.
Werte in diesem Artikel
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 77,66 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,75 CHF an. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 77,44 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103.881 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 15,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 9,99 Prozent wieder erreichen.
Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,44 CHF je Nestlé-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,70 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,14 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen