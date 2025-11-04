Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé behauptet sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 77,66 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 77,66 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,75 CHF an. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 77,44 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103.881 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 15,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 9,99 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,44 CHF je Nestlé-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,70 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,14 CHF je Aktie.

