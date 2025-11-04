DAX23.849 -1,2%Est505.628 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.293 -2,4%Euro1,1494 -0,2%Öl64,13 -1,1%Gold3.988 -0,3%
Bilanz präsentiert

Uber-Aktie knickt dennoch ein: Quartalszahlen besser als erwartet

04.11.25 13:12 Uhr
NASDAQ-Aktie Uber dennoch in Rot: Starke Quartalszahlen | finanzen.net

Am Dienstag hat der Fahrdienstvermittler Uber vorbörslich seine Bücher geöffnet und die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
83,19 EUR -3,51 EUR -4,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Uber konnte die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal 2025 übertreffen. Nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, stieg dieser zuletzt auf 3,11 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem EPS von 0,690 US-Dollar gerechnet.

Umsatzseitig konnte Uber die Experten ebenfalls überzeugen: Mit 13,467 Milliarden US-Dollar übertraf der Fahrdienstvermittler die erwarteten 13,28 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresviertel hatte der Umsatz noch bei 11,19 Milliarden US-Dollar gelegen.

Anleger schicken die Uber-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel dennoch um 5,06 Prozent runter auf 94,67 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

