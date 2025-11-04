Bilanz präsentiert

Am Dienstag hat der Fahrdienstvermittler Uber vorbörslich seine Bücher geöffnet und die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert.

Uber konnte die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal 2025 übertreffen. Nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte, stieg dieser zuletzt auf 3,11 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem EPS von 0,690 US-Dollar gerechnet.

Umsatzseitig konnte Uber die Experten ebenfalls überzeugen: Mit 13,467 Milliarden US-Dollar übertraf der Fahrdienstvermittler die erwarteten 13,28 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresviertel hatte der Umsatz noch bei 11,19 Milliarden US-Dollar gelegen.

Anleger schicken die Uber-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel dennoch um 5,06 Prozent runter auf 94,67 US-Dollar.

