Prognose bekräftigt

FMC-Aktie in Rot: Organisches Umsatzwachstum - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius

04.11.25 10:32 Uhr
FMC-Aktie dennoch schwach: Umsatzerlöse in Q3 gestiegen - mögliche Platzierung durch Fresenius? | finanzen.net

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat sein organisches Umsatzwachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt und seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 bekräftigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
43,00 EUR -3,65 EUR -7,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für das abgelaufene Quartal wies der DAX-Konzern ein organisches und währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 10 Prozent aus, wozu alle operativen Segmente beitrugen. Die Umsatzerlöse legten um 3 (währungsbereinigt 8) Prozent auf 4,89 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel mit 4,76 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

Das operative Ergebnis lag im dritten Quartal mit 477 Millionen Euro um 3 (währungsbereinigt 8) Prozent über Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 9,8 von 9,7 Prozent. Hier hatte der Analystenkonsens auf 488 Millionen Euro EBIT bei einer Marge von 10,3 Prozent gelautet. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte stieg um 22 (währungsbereinigt 28) Prozent auf 574 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 11,7 von 9,9 Prozent. Das ist mehr, als Analysten mit im Mittel 550 Millionen Euro bzw 11,6 Prozent Marge erwartet hatten.

Im wichtigen US-Markt wuchsen die organischen Behandlungsmengen marginal um 0,1 Prozent.

Für das laufende Jahr plant FMC weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einem Anstieg des operativen Ergebnisses - währungsbereinigt und ohne Sondereffekte - im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozent-Bereich.

"Im dritten Quartal 2025 haben wir die Dynamik fortgesetzt und das Umsatzwachstum weiter beschleunigt. Zum dritten Mal in Folge konnten wir im Quartal erwartungsgemäß das operative Ergebniswachstum steigern" sagte Vorstandsvorsitzende Helen Giza. "Das unterstreicht unsere anhaltenden Fortschritte, die wir im operativen wie finanziellen Bereich leisten."

UBS belässt FMC auf 'Sell' - Ziel 38 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebit) habe zwar die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er stellte allerdings die Nachhaltigkeit der Entwicklung infrage. Zudem blieben die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns in den USA mau.

FMC fallen - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius

Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) sind am Dienstag trotz einer überraschend positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal unter Druck geraten. Sie gaben am Vormittag als Schlusslicht im DAX via XETRA zeitweise um gut fast sechs Prozent auf 43,05 Euro nach. Damit liegt der Kurs nun wieder auf dem Niveau von Mitte September. Händler nannten die mögliche Platzierung von FMC-Aktien durch den Großaktionär Fresenius als Grund für die Verluste.

FMC übertraf trotz des weiter mauen US-Geschäfts die Erwartungen. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich erneut das Sparprogramm aus. Die Jahresziele bestätigte der Konzern.

JPMorgan-Analyst David Adlington attestierte FMC eine überraschend gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Er hatte aber bereits am Morgen darauf verwiesen, dass die Erwartung einer weiteren Anteilsplatzierung durch den Großaktionär Fresenius dennoch auf dem Kurs lasten könnte. Zudem sei die Aktie seit Anfang September schon deutlich besser gelaufen als die des US-Konkurrenten DaVita.

Die ehemalige Konzernmutter Fresenius hatte sich bereits im Frühjahr von Papieren für 1,1 Milliarden Euro brutto getrennt - einen Teil direkt, einen Teil in Form einer 2028 fälligen Umtauschanleihe. Sobald diese gewandelt werden, wird die Beteiligung an FMC auf rund 25 Prozent sinken. Im Frühjahr hatte sich Fresenius zudem zu einer sogenannten Lock-up-Periode von 180 Tagen verpflichtet, in der dann keine weiteren Aktien verkauft werden.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Bildquellen: Fresenius Medical Care

