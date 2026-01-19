DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 12,20 -2,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.843 -2,1%Euro 1,1679 +0,3%Öl 63,92 -0,4%Gold 4.720 +1,1%
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Marktkap. 10,86 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Goldman Sachs Group Inc.

Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral

08:01 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
Fresenius Medical Care (FMC) St.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 55 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Dialysekonzern bekomme 2026 aus einigen Richtungen Gegenwind, schrieb Richard Felton am Dienstag. So erwartet er ein weiteres Jahr mit einer Steigerung der Behandlungszahlen unterhalb des eigenen mittelfristigen Anspruchs sowie Margendruck. Felton reduzierte seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu fünf Prozent. Zudem setzte er für sein Kursziel einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Die Aktien seien zwar nicht teuer. Für eine Neubewertung bräuchte es aber bessere Volumentrends./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,08 €		 Abst. Kursziel*:
7,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,86%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
14.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
mehr Analysen

