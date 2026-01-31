Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,99 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Die Marktteilnehmer hätten ihre Erwartungen an eine schnelle Erholung der Dialyse-Behandlungszahlen in den USA zuletzt immer deutlicher zurückgeschraubt, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Darüber hinaus werde auf eine Verbesserung der Profitabilität gewartet./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
38,00 €
|Abst. Kursziel*:
-5,26%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
38,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
|Ø Kursziel:
45,63 €
