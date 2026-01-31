DAX 24.570 +0,1%ESt50 5.936 -0,2%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,8700 -0,9%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.396 +0,7%Euro 1,1867 +0,1%Öl 66,22 -6,3%Gold 4.714 -3,1%
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

38,16 EUR +0,25 EUR +0,66 %
STU
Marktkap. 10,99 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Jefferies & Company Inc.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

09:46 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,16 EUR 0,25 EUR 0,66%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Die Marktteilnehmer hätten ihre Erwartungen an eine schnelle Erholung der Dialyse-Behandlungszahlen in den USA zuletzt immer deutlicher zurückgeschraubt, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Darüber hinaus werde auf eine Verbesserung der Profitabilität gewartet./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
38,00 €		 Abst. Kursziel*:
-5,26%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
38,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

09:46 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Rentable Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition? DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 5 Jahren eingebracht DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Jefferies & Company Inc. beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Underperform
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Montagvormittag freundlich
finanzen.net Experten sehen bei Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie weniger Potenzial
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Nachmittag an Fahrt
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St präsentiert sich am Freitagmittag fester
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Analyse: Barclays Capital bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse
Zacks Agriculture Operations Earnings Roster Next Week: ADM, ALCO, CTVA, FMC
Zacks Earnings Preview: FMC (FMC) Q4 Earnings Expected to Decline
Zacks What Makes FMC Technologies (FTI) a New Strong Buy Stock
Zacks FMC Technologies (FTI) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
MotleyFool Advisor Dumps $5.1 Million Stake in FMC Amid a 69% Stock Collapse
Zacks Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Momentum Stock
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in FMC Stock?
