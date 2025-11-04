Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 77,70 CHF.
Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 77,70 CHF. Bei 78,00 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 77,34 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 528.601 Nestlé-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Mit einem Kursverlust von 10,04 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,44 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 84,70 CHF.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,14 CHF je Aktie.
|Name
|Datum
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
