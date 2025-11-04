Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 77,70 CHF.

Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 77,70 CHF. Bei 78,00 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 77,34 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 528.601 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Mit einem Kursverlust von 10,04 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,44 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 84,70 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,14 CHF je Aktie.

